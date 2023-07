Mulher baleada em motel na Zona Norte segue internada

Rio - Geovana Gomes, de 26 anos, segue internada com estado de saúde estável no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, nesta terça-feira (4), após ser baleada por um homem na noite de sábado (1°) em um motel no Cachambi, na Zona Norte do Rio. O atirador, identificado como Ernesto do Couto Miranda , teria disparado contra Geovana, uma mulher transexual, depois tentou se matar. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.Informações preliminares apontam que o suspeito levou a vítima para o motel Love Land Hotel, atirou duas vezes contra ela e depois disparou contra si mesmo.De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam um chamado de disparos em um motel na Rua Miguel Ângelo. Ao chegarem no local, os policiais encontraram as duas pessoas já baleadas.O caso está sendo investigado pela 23ª DP (Méier). De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos e aguardam o resultado da perícia. Caso a suspeita se confirme, pode haver a extinção da punibilidade por causa da morte do suspeito.