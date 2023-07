Petrópolis se prepara para a última semana da 34ª Bauernfest, a Festa do Colono Alemão

Petrópolis - Nesta terça-feira (4), a 34ª Bauernfest entra na última semana de programação. Muita música e dança, com as bandas e grupos folclóricos, atividades infantis, Mostra de Cinema Alemão, exposição, oficinas e muito mais.



“Estamos extremamente satisfeitos com o que vimos até agora. Grande movimentação de turistas e visitantes na cidade, além dos petropolitanos que saem de casa para curtir a festa. É uma maravilhosa retomada, para o período tradicional da festa deste que é o maior evento no nosso calendário”, destacou o prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo.



No último fim de semana, a CPTrans contabilizou a entrada de 384 veículos de turismo na cidade, sendo 204 ônibus e 180 vans. Entre os turistas que estiveram na Bauernfest, a Gabriela Torres e o namorado, Victor Pessoa, que vieram de Cabo Frio para curtir a festa e também a cidade.



“A Bauernfest é uma festa que se soma a diversidade de atrativos turísticos de Petrópolis. Um clima familiar e aconchegante, com uma ótima organização. A variedade de atrações chamou a nossa atenção, além das cervejas artesanais e da gastronomia. Fomos bem recebidos em todos os lugares que visitamos e já consideramos voltar à cidade nos próximos anos durante este período”, destacou Gabriela. Eles ficaram hospedados em Itaipava e, além de curtir a Bauer, visitaram o Castelo de Itaipava, o Museu Imperial e passearam pelo Centro Histórico.



A taxa de ocupação média nos hotéis e pousadas, levando em conta duas noites (de 30 de junho a 02 de julho), foi de 84,61%. No 1º distrito, Centro e arredores, coração da festa, a média chegou a 91,47% e 77,76% do 2º ao 5º distrito.



“Os turistas que vêm para a Bauernfest consomem na festa, mas também no comércio, visitam os pontos turísticos e movimentam toda a cadeia produtiva do turismo. A cidade está cheia, principalmente aos fins de semana, e todos se beneficiam disso”, ressaltou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.



Na programação desta semana, destaque para o Baile Geração Prateada, nesta quarta de-feira, 05, às 15h, no Palácio de Cristal Este será o segundo baile nesta edição da Bauernfest. O primeiro foi na quarta-feira passada e lotou o interior do Palácio de Cristal. Idealizado pela ativista da longevidade Silvana Coelho, o Baile Geração Prateada passou a integrar a programação da Bauernfest em 2000, com repertório exclusivo para o público 60+.



“Rever os idosos que freqüentam o baile desde 2000 foi, sem sombra de dúvidas, um momento ímpar. Precisei segurar a emoção, para não desabar de tanta felicidade, manifestada através de muitos abraços. O curioso é que muitos dos seus filhos, hoje são pessoas com mais de 60 anos. O que justifica ter no mesmo ambiente 4 gerações. Onde pais, filhos e netos interagiram, se divertiram e acima de tudo saíram com gostinho de quero mais”, disse Silvana.



O Palácio de Cristal, ponto central da festa, recebe no palco Engelbert Seiler, as bandas folclóricas, programação infantil e os tradicionais concursos de Chapéu Mais Enfeitado e Chope em Metro, com semifinal no sábado (08) e a grande final no domingo (09).



Já no palco Koblenz, nos jardins do Palácio de Cristal, além das apresentações dos grupos folclóricos, o grupo Camerata Vivace se apresenta nesta quarta-feira, às 21h. No mesmo dia, às 19h, será realizado o Concurso de Poesia.



Na Praça da Liberdade, crianças e adultos vão poder se divertir com os jogos germânicos, apresentações teatrais, shows de artistas petropolitanos, além das Fanfarras. No Centro de Cultura Raul de Leoni, destaque para a Exposição Profissão Artista, em cartaz até o dia 9 de junho, oficinas de realização de filmes documentais, de teatro e a Mostra de Cinema Alemão, com exibições nos dias 6, 7 e 8 de junho.



A 34ª Bauernfest vai até o dia 9 de julho. A programação completa está no site: https://web2.petropolis.rj.gov.br/bauern/. Para saber mais sobre atrativos, hotéis e restaurantes, acesse o site da Turispetro https://www.petropolis.rj.gov.br/turispetro, o Instagram @turismo.petropolis ou entre em contato o Disque Turismo pelos telefones 0800 024 1516 ou WhatsApp: (24) 2237-3321. O Disque Turismo funciona de segunda a sábado das 9h às 17h; domingos e feriados das 9h às 14h.



Horários de funcionamento



¬¬Palácio de Cristal e Praça da Liberdade

2ª - Fechado

3ª a 5ª - 12h às 22h

6ª e sábado - 10h às 00h

Domingo - 10h às 22h



¬Biergarten – Praça Visconde de Mauá

07/07 - Sexta - 16h à 00h

08/07 - Sábado - 11h à 00h

09/07 - Domingo - 11h à 20h