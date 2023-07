Ataque a tiros contra PMs termina em acidente com viatura no Morro do Andaraí

Rio - Policiais militares se envolveram em um acidente com uma viatura, nesta terça-feira (4), após serem atacados a tiros por criminosos na localidade conhecida como Jamelão, na parte alta do Morro do Andaraí, na Zona Norte.



Segundo a corporação, equipes da UPP Andaraí precisaram realizar uma rápida manobra para sair do local e acabaram colidindo com a viatura em uma edificação. Pelas imagens, é possível ver que o veículo ficou com a parte da frente destruída ao bater em uma garagem. Apesar disso, não houve registro de feridos na ação.

Os criminosos fugiram e o policiamento foi intensificado na região. O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel).

Ataque a viaturas

No último dia 18, outra viatura da Polícia Militar foi atacada a tiros e ficou completamente perfurada no Morro da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste. Na ocasião, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) precisaram de reforço para sair da comunidade e o veículo foi retirado do local com o apoio de um blindado da corporação.

No dia 24 de junho, um policial militar flagrou o momento exato em que criminosos acertaram um blindado durante operação realizada na comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. A ação terminou com a prisão de cinco suspeitos de pertencer à facção Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região integrante do Complexo de Israel.