Reparo emergencial da Cedae em elevatória do sistema Guandu reduz fornecimento de água

Rio - A Cedae começou, nesta terça-feira (4), uma manutenção emergencial em uma das elevatórias da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio. De acordo com a concessionária, foi necessária a redução de 5% na capacidade de operação do sistema para que os reparos sejam executados.

A condição normal de fornecimento só deve ser reestabelecida no próximo sábado (8), quando está prevista a conclusão da manutenção emergencial na elevatória.

Segundo a Cedae, as concessionárias Águas do Rio, Ingá e Rio+Saneamento foram informadas sobre o reparo que deve impactar diretamente na distribuição para suas áreas atendidas.

A Cedae informa que a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu, é uma das principais do Rio. O sistema tem vazão de 43 mil litros por segundo, suficiente para atender mais de 9 milhões de pessoas e, atualmente, é responsável por 80% do abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso inclui os municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis e Itaguaí.