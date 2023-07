TJ suspende acórdão que determinou anulação de provas contra Capitão Guimarães

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio suspendeu, na última quinta-feira (4), o acórdão que havia declarado nulas as provas da Operação Sicário, que prendeu o contraventor Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, de 81 anos, em dezembro do ano passado.

Atendendo a um requerimento do Ministério Público do Rio, a 2ª Vice-Presidência decidiu pela suspensão dos efeitos do acórdão da 5ª Vara Criminal, possibilitando o prosseguimento da ação penal e das investigações. Com isso, o bicheiro volta a ser investigado por envolvimento em um homicídio cometido em 2020.

Anteriormente, a 5ª Vara Criminal havia determinado, em processo de habeas corpus, que as provas adquiridas por meio de dados de aparelhos eletrônicos deviam ser anuladas.

Na ocasião, a Assessoria de Recursos Constitucionais Criminais do Ministério Público do Rio pediu a suspensão do acórdão à 2ª Vice-Presidência do TJRJ. O órgão alegou que o requerimento da preservação dos dados não implica no acesso direto aos aparelhos, uma vez que o provedor fará apenas uma cópia das informações. Com isso, Guimarães continuará livre para dispor e usar esses dados.

"A simples guarda dos registros de acesso a aplicações de internet ou registros de conexão não viola o postulado constitucional do sigilo de informações eletrônicas", concluiu o MPRJ.

Considerado um dos maiores contraventores do estado do Rio, Capitão Guimarães é investigado por ser o mandante da morte de um pastor em São Gonçalo, em 2020 . Segundo a Polícia Federal e o MPRJ, Fábio Sardinha, de 41 anos, foi morto por uma organização criminosa que controla jogos do bicho em Niterói, São Gonçalo e outros municípios da Região Metropolitana do Rio.

O pastor estava em um posto de combustíveis no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, no dia 1º de julho de 2020. Na ocasião, Fábio estava com o pai e, ao descer do carro, foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que atiraram contra a vítima, que morreu no local. De acordo com o MPRJ, o crime tem características de execução.

Operação Sicário

Além do bicheiro, foi preso também Deveraldo Lima Barreira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na mansão do contraventor, em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, foram encontrados um fuzil e um kit que transforma pistola em arma longa, com munições e carregadores. No imóvel, também foram apreendidos dois carros de luxo, dos modelos Mercedes-Benz GLE 400d 4MATIC, avaliado em cerca de R$ 620 mil, e uma Mercedes-Benz C180, que custa, em média, R$ 350 mil.

Quem é Capitão Guimarães

Ailton Guimarães Jorge foi capitão do Exército durante o período da Ditadura Militar e chegou a receber, em 1969, a Medalha do Pacificador, ao ser o primeiro oficial ferido em combate na luta armada. Em 1971, ele chegou a ser investigado pelo Exército por participação no roubo de um caminhão carregado de roupas, que foram vendidas por cerca de US$ 30 mil, mas foi inocentado junto com os outros réus. Pouco depois, o grupo passou a trabalhar para contrabandistas.

Em 1974, Capitão Guimarães também foi alvo de um inquérito policial militar e preso, após a Polícia Federal e o Serviço Nacional de Informações denunciarem que, no ano anterior, ele teve participação na escolta de dois caminhões com cargas de cigarros e uísque roubadas em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O militar foi liberado dois meses após a prisão e absolvido pelo Superior Tribunal Militar (STM).

De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, elaborado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), entre 2010 e 2016, Ailton participou ativamente das atividades de repressão do regime, detenções ilegais, torturas e execuções. O oficial da reserva é um dos 377 agentes responsabilizados por crimes durante o período.

Depois de ir para a reserva do Exército, o contraventor passou a trabalhar com o bicheiro Ângelo Maria Longa, conhecido como Tio Patinhas. Pouco tempo depois, ele já fazia parte do conselho dos grandes banqueiros do jogo do bicho e, com o crescimento de sua atuação, passou a dominar a exploração de jogos ilegais em Niterói, São Gonçalo e outros municípios da Região Metropolitana, além de no estado do Espírito Santo.

Muito ligado ao Carnaval carioca, Guimarães foi presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) entre os anos de 1987 e 1993, cargo que voltou a ocupar de 2001 a 2007, e da Unidos de Vila Isabel, em 1981 e 1982, escola do bairro onde sua atuação na contravenção começou. Atualmente, ele é patrono da agremiação e seu filho, Luizinho Guimarães, é presidente executivo. No ano de 1993, Ailton foi um dos 14 megabanqueiros do jogo do bicho condenados pela juíza Denise Frossard.

Guimarães foi preso durante a 'Operação Furacão', em abril de 2007. Também foram presos advogados, agentes da Polícia Federal, bicheiros e três desembargadores, entre eles José Ricardo Regueira, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Na lista de correntistas brasileiros do HSBC da Suíça, aparecem os nomes de Guimarães e Regueira. Guimarães, identificado na base de dados do banco como ''comerciante'', abriu a conta em 1º de novembro de 1989 e a encerrou em 20 de setembro de 2003. Já a conta de Regueira foi criada em 15 de fevereiro de 1989 e fechada pouco mais de onze anos depois, em 30 de março de 2000. Em ambos, o saldo referente a 2007 é zero. Não há dados disponíveis sobre o volume de dinheiro que circulou pelas contas enquanto estavam vigentes.

Em 2012, Capitão Guimarães também chegou a ser preso junto com dois outros contraventores do Rio: Anísio Abraão David, o Anísio, e Antônio Petrus Kalil, o Turcão. Os três foram presos na Operação Hurricane acusados de lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos. Eles foram condenados a 48 anos e oito meses de prisão por formação de quadrilha, corrupção e contrabando.

Na sentença da juíza Ana Paula Vieira de Carvalho, da 6ª Vara Federal Criminal, 22 pessoas foram condenadas a regime fechado, uma a semiaberto e uma a aberto. Mas a magistrada decretou prisão preventiva de apenas 10 réus, como "garantia da ordem pública" e para evitar que os acusados continuassem a exercer a atividade criminosa.