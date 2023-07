Expo Itaguai reúne estrelas como Leo Santana, Thiaguinho, Wesley Safadão e Barões da Pisadinha

Itaguaí está mais do que pronta para celebrar seu aniversário de 205 anos em grande estilo com a realização do maior espetáculo country do estado do Rio, a Expo Itaguaí. Entre 5 e 9 de julho, a edição 2023 terá entretenimento gratuito para toda a família, com direito a parque de diversão, pista de patinação no gelo, exposições e um elenco de atrações musicais que inclui nomes como Leo Santana, Thiaguinho, Wesley Safadão, Mari Fernandes e Barões da Pisadinha, entre outros, distribuídos por seis palcos com infraestrutura especial de som e luz.

"Não é exagero nenhum chamar o evento de 'Rock in Rio do interior', uma vez que as proporções são parecidas. A diferença é que a entrada é franca. São 5 dias de programação intensa, que começa às 11h e só termina às 4 da madrugada, com atrativos para todos os públicos. No ano passado, quando ainda saíamos das restrições da pandemia, a festa superou todas as expectativas, reunindo mais de 200 mil pessoas nos três primeiros dias", diz o prefeito Rubem Vieira, ressaltando que o evento é custeado por patrocinadores: "A festa é toda paga através das marcas presentes, patrocinadores e pessoas que compram espaços para trabalhar no evento. É tudo sustentável economicamente".

Atração principal na abertura do evento, Leo Santana não esconde a animação por sua estreia na festa mais importante do município. "Estou muito feliz, honrado e ansioso de participar desse evento tão grandioso e lindo! Estou preparando um show maravilhoso e tenho certeza de que a galera vai se amarrar", disse o cantor, que promete animar o público com um repertório dançante e eclético que inclui sucessos que unem sertanejo, piseiro, arrocha e clássicos de sua carreira. "É claro que não podem faltar 'Contatinho', 'Santinha', 'Zona de Perigo', e 'Posturado e Calmo' que hoje é o ápice do meu show", adianta Leo.

Com um público estimado em 120 mil visitantes por dia de evento, a Expo Itaguaí, uma das maiores feiras agropecuárias do país, terá mais de 40 atrações variadas nesta edição especial de aniversário do município. Em uma área de 700 mil metros quadrados, visitantes de todas as idades encontrarão estandes de gastronomia que dão ênfase à produção local, expositores de moda e artesanato e ofertas de entretenimento para todos os gostos e idades. A feira inclui espaços voltados à cultura, educação, artesanato e empreendedorismo, atrações como rodeio, prova de laço, mini fazenda, exposição de peixes e outras instalações do setor agro. Além do Parque de Diversões Play City, que terá brinquedos e atrações radicais, infantis e familiares, outra opção que merece destaque é a novidade deste ano: uma pista de patinação no gelo, que já foi montada na entrada do evento.

As atrações musicais vão se revezar em seis palcos: Quiva, Laia, Tenda do Forró, Palco da Praça de Alimentação e Palco do Espaço Agro. Os shows principais devem começar sempre à meia-noite.

Outra grande atração do Palco Laiá, Thiaguinho promete comandar a festa no evento country com seu repertório de pagode, samba e pop. Assim como Itaguaí, o cantor, compositor e instrumentista também festeja aniversário de carreira com a turnê "Meu Nome é Thiago André - 20 anos". O repertório de seu show inclui canções de sua nova turnê, que reúne trabalhos dos dois últimos álbuns, "Infinito", de 2021, e "Meu Nome é Thiago André", lançado em 2022.

Além de Leo e Thiaguinho, que se apresentam respectivamente na quarta (05) e na quinta-feira (07), a Expo Itaguaí terá Wesley Safadão na sexta (07), Mari Fernandez, Fernandinho e Midian Lima no sábado (08) e Barões da Pisadinha no domingo (09).

A última edição da Expo Itaguaí, integralmente custeada por patrocinadores e empresas que prestaram serviços durante o evento, gerou um aumento de R$ 15 milhões na arrecadação do município. A expectativa é que este ano seja ainda melhor para a cidade e que o evento atraia um público de 700 mil pessoas. "Para este ano, o formato da festa foi remodelado, com a criação de uma área de shows com maior amplitude e praças de alimentação com mais conforto e entretenimento. Algumas atrações já estão no município, como a pista de gelo. A cenografia também irá apresentar a todos os visitantes o que de melhor a nossa cidade tem a oferecer", disse o prefeito.

Outro destaque é o compromisso com a sustentabilidade. Saiba tudo sobre as ações que vão fazer da Expo Itaguaí um evento sustentável na página 18 deste caderno especial.

Milagre de Itaguaí

Na última semana, uma notícia emocionou todo o Brasil. O menino Guilherme, de 8 anos, que é portador de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, acordou após ficar 16 dias em coma. Gui e sua mãe, Tayane Gandra, são do município de Itaguaí.

O culto dando graças a recuperação de Guilherme será na abertura da Expo Itaguaí dia 5 de julho as 17h, com a presença dos grupos Gospel Sarando e Terra Ferida.

Guilherme já teve 23 internações e fez oito cirurgias. A última foi no dia 5 de junho. Ele teve alta no último dia 27 de junho e voltou para casa, em Itaguaí, com a mãe e outros familiares.