Saúde e alunos são afetados

A Secretaria Municipal de Educação informou que 22 escolas da região foram impactadas, afetando 7.921 alunos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as clínicas da Família Adib Jatene, Augusto Boal e Jeremias Moraes da Silva e o Centro Municipal de Saúde Vila do João acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento pela manhã.

De acordo com moradores, além da Vilas do João e do Pinheiro, os agentes fizeram um cerco nas localidades conhecidas como Palace, Salsa e Merengue e Baixa do Sapateiro e ao menos três veículos blindados e um helicóptero estariam circulando. Em vídeos publicados na internet, é possível ver um caveirão tentando ultrapassar uma barricada.