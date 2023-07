Arrocho contra sucatas

A Prefeitura do Rio determinou que as empresas de ônibus sofram descontos ou percam todo o subsídio caso não atendam aos padrões de qualidade. É o que determina um decreto publicado ontem, que deu prazo até 31 de outubro para climatização e instalação dos novos validadores de bilhete. Outra medida é a suspensão imediata de subsídio caso a fiscalização constate infração na segurança ou irregularidades na limpeza e em algum equipamento.

As concessionárias deverão ainda instalar sensores de temperatura em todos os ônibus até o fim de outubro e compartilhar a informação em tempo real com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR).

Empresas que não instalarem os novos validadores no prazo não receberão nenhum subsídio diário relativo aos quilômetros percorridos até a adequação à regra. Também não serão pagos os subsídios às empresas flagradas na fiscalização de rotina em algum desses dois cenários: com a combinação de uma infração de limpeza e uma infração relativa a equipamentos ou com uma infração de segurança.

No mesmo dia em que as medidas passaram a vigorar, um perrengue foi registrado por passageiros na Avenida Brasil: um ônibus da linha 451T (Duque de Caxias/Campo Grande) quebrou e precisou ser empurrado pelos usuários em Realengo. A Transportes Flores lamentou o incidente e informou que uma equipe de socorro foi enviada ao local.

O pagamento de subsídio tarifário para recuperar o sistema de ônibus faz parte do acordo judicial firmado em junho do ano passado entre a prefeitura, o Ministério Público e os consórcios, que possibilitou a retomada de 73 linhas.