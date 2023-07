Não aguentamos mais tanta lama e alagamentos na Rua M, no Jardim Bela Floresta, em Magé, na Baixada Fluminense. As autoridades não fazem nada neste bairro. Não temos iluminação, saneamento básico, rede de esgoto, asfalto ou calçadas. Parece que fomos abandonados no tempo. Os políticos só visitam o bairro em época de eleição, prometendo melhoras, mas nada fazem.