No bairro de Senador Camará temos presenciado uma série de assaltos, roubos e até mesmo episódios de violência armada ocorrendo com frequência em nossa região. A sensação de insegurança se tornou constante, fazendo com que os moradores vivam com medo e restrinjam suas atividades cotidianas. É lamentável que tenhamos que nos preocupar com esta situação.