Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal celebra primeiro ano de funcionamento em Meriti

O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) na Prefeitura de São João de Meriti completou um ano e cerca de 5.000 pessoas foram atendidas. Na unidade, as pessoas podem regularizar ou realizar alterações no CPF, consultar situação do CNPJ, ver informações sobre declaração de Imposto de Renda, do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR) e receber orientações sobre o MEI (Microempreendedor Individual).



O serviço é oferecido pela Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com a Receita Federal. “O PAV é muito importante, a população não precisa mais se deslocar até municípios vizinhos, pois agora consegue encontrar todos os atendimentos da Receita Federal aqui em nossa cidade. E o melhor, não precisa agendar e todos os serviços são gratuitos”, destacou o subsecretário Claúdio Lacerda Júnior.



Para ter acesso aos serviços, é só comparecer à subsecretaria que fica localizada no 3º andar do Edifício Antares.



Serviços prestados PMSJM

A meritiense Cristiana da Silva dos Santos, 46 anos, relata que o suporte é ágil e gratuito. “É uma mão na roda, pois tentei ligar para a Receita Federal para agendar a regularização do meu CPF e não consegui. Foi quando a minha vizinha me falou que a prefeitura tinha esse tipo de serviço aqui no município. O atendimento é ótimo”, afirmou.



O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) em São João de Meriti fica na Rua Presidente Lincoln, n°911, 3°andar, sala nº 328 – Jardim Meriti (ao lado da Prefeitura de São João de Meriti). Horário de atendimento: das 8h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira.