Aquecedor elétrico no quarto de Zé Celso pode ter causado incêndio, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo investiga se o aquecedor elétrico no quarto do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, conhecido como Zé Celso, pode ter causado o incêndio que destruiu o apartamento do diretor de arte no Paraíso, na Zona Sul de São Paulo, nesta terça-feira, 4. Ele está internado na UTI do Hospital das Clínicas, após ter 53% do corpo queimado

O dramaturgo, de 86 anos, sofreu queimaduras de segundo grau na região do rosto, braços, mãos e pernas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Em atualização sobre o quadro na manhã desta quarta-feira, 5, a médica e amiga pessoal de Zé Celso, Luciana Domschke, disse que o estado de saúde dele é grave, mas não há até o momento complicações.

De acordo com o boletim de ocorrência, José Celso mora no apartamento que pegou fogo, e na unidade ao lado, vive o marido Marcelo Drummond. Os apartamentos são autônomos, mas conectados por uma porta.

O marido do dramaturgo e outras duas vítimas foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região de Vila Mariana. As outras duas vítimas são Ricardo Bittencourt e Vitor Rosa, que fazem parte da companhia de Zé Celso.

Marcelo inalou fumaça e teve queimadura nos dedos da mão esquerda. Ricardo inalou fumaça, e Victor inalou fumaça e queimou as duas mãos. Todos seguem em observação.

O registro aponta que o incêndio começou no quarto de Zé Celso. A polícia investiga se o aquecedor elétrico do quarto do diretor pode ter causado o incêndio.

Segundo testemunhas, alguma peça de roupa deve ter atingido o aparelho. Uma situação parecida ocorreu há cerca de três anos, mas na época o fogo foi contido e não houve danos.

A Defesa Civil interditou o sexto andar do prédio, onde estão os dois apartamentos envolvidos no incêndio e liberou as demais dependências.

Uma moradora que estava no quinto andar do prédio, de acordo com o registro, subiu ao sexto andar e encontrou a porta da sala aberta e Zé Celso caído no chão da sala. Victor tentou puxá-lo do imóvel, quando outras pessoas se aproximaram.

Em nota, a SSP informou que o 36º Distrito Policial (Vila Mariana) "trabalha em busca de evidências das causas do incêndio e solicitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na investigação".