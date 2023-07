Enfrentamento a enchentes terá nova etapa de obras no Maracanã

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro vai abrir licitação para a segunda fase das obras do programa contra grandes enchentes na Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio. A licitação foi anunciada para 27 de julho com valor estimado de R$ 68 milhões.A primeira parte das obras, iniciadas em 2012, na primeira gestão de Paes, foi entregue em abril de 2019 pelo ex-prefeito Marcelo Crivella. O túnel desvia grande parte da água do Rio Joana para a Baía de Guanabara. O canal começa entre a UERJ e o Maracanã, abaixo do cruzamento das Ruas Prof. Eurico Rabelo e Prof. Manoel de Abreu, cruza São Cristóvão e a linha férrea da Mangueira e deságua nas Docas, na Região Portuária. O fim do curso fluvial original do Rio Joana é o Canal do Mangue, na Leopoldina, Região Central do Rio.Nesta nova etapa, parte do Rio Maracanã será desviado para o Rio Joana e integrará o sistema. Será feito um túnel hidráulico entre os rios, em que parte do Rio Maracanã será direcionado ao Joana e, com o túnel que já está funcionando, desaguará na Baía de Guanabara.Além do novo túnel, a licitação também prevê melhorias no sistema de drenagem no entorno do Maracanã, nas ruas Maxwell, Dona Zulmira, Dos Artistas, Santa Luiza, Dona Maria e Felipe Camarão, na Tijuca, Zona Norte do Rio.O valor estimado das obras é de R$ 68.484.624,56. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Município em 27 de junho. O prazo para execução do contrato é de 750 dias, cerca de 25 meses.Os alagamentos eram um problema recorrente da região, especialmente no verão, e melhoraram com as obras de drenagem.O projeto de enfrentamento a enchentes foi concebido como um grande plano de drenagem da região da Grande Tijuca e Leopoldina e tem sido feito em etapas. Começou com a implantação de reservatórios na Praça da Bandeira, na Região Central, na Praça Niterói, no Maracanã, e na Varnhagen, na Tijuca. Em 2019, foi inaugurado o túnel hidráulico que liga o Rio Joana à Baía de Guanabara. E agora, será realizada a etapa que interligará o Rio Maracanã ao sistema de drenagem do Rio Joana.