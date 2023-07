Motorista morre em grave acidente na Dutra

Rio - Uma mulher morreu após colidir com um carro em uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada, na manhã desta quarta-feira (5).



Pelas imagens, é possível ver que o veículo ficou completamente destruído após entrar embaixo da carreta durante a colisão.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não foi identificada, morreu ainda no local. O acidente ocorreu na altura do Posto 13, no sentido São Paulo.



Segundo a concessionária EcoRioMinas, que administra a via, no momento do acidente uma faixa ficou interditada. O trânsito permaneceu intenso no local por mais de três horas.