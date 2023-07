Inglês que gravou nome na parede do Coliseu disse que 'não sabia da idade' do monumento

O turista inglês que estava sendo procurado pelo governo da Itália após ter sido filmado gravando seu nome e de sua namorada na parede do Coliseu, em Roma, pediu perdão sobre o ato e disse que não sabia da idade do monumento histórico. As declarações constam em uma carta publicada pelo jornal italiano Il Messaggero nesta quarta-feira, 5.



Ivan Dimitrov, um instrutor de academia de 27 anos que mora em Bristol, na Inglaterra, escreveu uma carta direcionada ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, ao Ministério Público e ao município, cerca de duas semanas depois de gravar "Ivan + Hayley 23? em uma parede interna do Coliseu, que tem 2 mil anos, com uma chave. Ele estava acompanhado de sua namorada, Hayley Bracey, de 33 anos.



"Consciente da gravidade do ato cometido, com estas linhas desejo dirigir as minhas mais sinceras desculpas aos italianos e ao mundo inteiro pelos danos causados a um bem que, aliás, é patrimônio de toda a humanidade", disse Dimitrov na carta publicada no Il Messaggero. "Admito com profundo constrangimento que só depois do lamentavelmente ocorrido fiquei sabendo da antiguidade do monumento", acrescenta.



O turista está sendo investigado pelo governo devido o dano ao patrimônio. A sua proeza pode lhe custar de 2 a 5 anos de prisão e multa entre 2,5 mil e 15 mil euros. O advogado de Dimitrov, Alexandro Maria Tirelli, afirmou:



"O menino é o protótipo do estrangeiro que, levianamente, acredita que tudo é permitido na Itália, mesmo que tipo de ações que seriam severamente punidas no país de origem. Achei essencial fazer nosso cliente entender o valor moral de uma carta de desculpas à nossa comunidade nacional e às instituições da cidade. Nesta base, esperamos chegar a um acordo com o promotor Nicola Maiorano para a aplicação de uma sentença contida e justa".