Disque Denúncia divulga cartaz de foragido que escapou de delegacia na Zona Oeste

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (5), o cartaz de um foragido da Justiça que fugiu da 32ª DP (Taquara), na Zona Oeste do Rio, após ter as algemas retiradas. Ryan Soares de Almeida, de 21 anos, e outros cinco suspeitos foram presos durante uma ação na Gardênia Azul.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para checar a informação de que criminosos armados estariam vendendo drogas na comunidade. Os seis suspeitos, que teriam envolvimento em casos de tiroteio na região de Rio das Pedras, foram presos e conduzidos à 32ª DP.

Na delegacia, Ryan foi desalgemado para que prestasse depoimento, mas empurrou um dos PMs e fugiu. Segundo a Polícia Civil, o suspeito correu antes de ser apresentado aos agentes da distrital. Já a Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da fuga.

No fim de junho, a 1ª Vara Criminal da Capital expediu um mandado de prisão temporária contra Ryan, que responde por homicídio. De acordo com as investigações, ele teria envolvimento com assassinatos na região da Rua Araticum, em Jacarepaguá, e com confrontos armados em Rio das Pedras.