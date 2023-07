Filha, amigos e perfil de quadrilha junina homenageiam vítima na internet

Nas redes sociais, a filha de Cosme de Lima disse que perdeu o chão com a morte do pai. "Como vou sentir sua falta. Só Deus sabe o quanto você era importante para mim. Minha vida é você, o que vou fazer?".

Amigos da vítima também usaram a internet para se despedir do síndico. "Partiu deixando um vazio em nossos corações. Uma figura que foi e sempre será importante para nós e para o mundo junino!".

"Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado. Fique em paz, a família Shock do Painho sempre irá te amar", publicou o perfil de uma quadrilha da qual a vítima fazia parte.

"Sem palavras para descrever o quanto esse amigo era bom, um cara sagaz que nunca ouvir falar que fazia mal a alguém, pessoa maravilhosa que convivi durante minha permanência no condomínio. Totalmente sem palavras", disse outra pessoa. "Estou abismada com esse assassinato. Uma pessoa com um coração puro, só vivia a sorrir! Descanse em paz", publicou mais uma.

O corpo de Cosme será sepultado hoje no Cemitério do Corte 8, em Duque de Caxias.