santo do dia

SANTA MARIA GORETTI

Nasceu em Corinaldo, centro da Itália, no ano de 1890. Era de família pobre, numerosa e camponesa, mas muito temente a Deus. Com a morte do pai, Maria Goretti, com os seus, foram morar num local perto de Roma, sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e dois filhos, sendo um deles Alessandro. Aconteceu que este jovem, por várias vezes, tentou seduzir Goretti, que ficava em casa para cuidar dos irmãozinhos. E, por ser uma menina temente a Deus, sua resposta era cheia de maturidade: 'Não. Deus não quer; é pecado!' A resposta de Alessandro foram 14 facadas.