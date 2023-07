Após campanha de Ludmilla, Hemorio dobra número de doações de sangue em um dia

Rio - A campanha de doação de sangue feita pela cantora Ludmilla com o Hemorio fez dobrar o número de bolsas coletadas, nesta quarta-feira (5), na unidade do Centro do Rio. De acordo com o diretor-geral da instituição, Luiz Amorim, graças ao reforço proposto pela estrela, foram recebidas mais de 500 doações das 7h às 17h.



O movimento elevado de voluntários foi motivado pela parceria com a cantora. Embaixadora do Hemorio em 2021, ela prometeu um ingresso do seu show Numanice para cada pessoa que fizesse uma doação entre esta quarta-feira (5) e a próxima sexta-feira (7). A festa acontece no próximo sábado (8), no estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.

A iniciativa da cantora deu força para quem já pretendia doar, mas acabava sempre adiando para depois. "Já queria doar sangue, mas sempre tive medo de agulha por conta de um trauma na infância. E minha namorada queria muito ir ao show. Então, para deixá-la feliz resolvi enfrentar esse medo. Só o amor mesmo", disse o professor de educação física, Paulo Vieira dos Santos Vaz, de 26 anos.



Mais cedo, o DIA esteve no local e flagrou a movimentação de fãs da cantora na porta do Hemorio. A fila chegava a fazer curvas nas rampas de acesso ao banco de sangue, que fica na Rua Frei Caneca, próximo à Praça da República.



De acordo com os doadores, a entrega dos ingressos não estava sendo feita no local. Os doadores tiveram seus dados registrados e devem receber as entradas para o Numanice por e-mail. A campanha segue até a próxima sexta-feira (7).



Quem pode doar?



Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Até os 18 anos, só é permitido doar com autorização dos pais ou responsáveis legais. O termo deve estar acompanhado de um documento de identidade desse responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. A instituição explica ainda que em caso de perfuração na região oral ou genital as doações não são autorizadas enquanto houver uso da peça. Os voluntários também não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas).



Por último, as mulheres grávidas ou amamentando, usuários de drogas também não podem doar, bem como para pessoas que tiveram Covid-19 há menos de 10 dias ou que se vacinaram há menos de sete dias.



Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, pelo número 0800 282 0708.