Na Rua Hermes da Silva, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, muitas lâmpadas estão queimadas. Tentamos entrar em contato com a prefeitura e com a RioLuz, porém não obtivemos sucesso. O telefone 1746 só nos enche de protocolos sem sentido. Nesta semana, uma moradora foi assaltada na via. Será que agora vão se mexer para fazer algo ou vão esperar algo pior?