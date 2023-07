Autores LGBTQIAP+ participarão da Bienal do Livro no Rio

Rio - Na edição em que completa 40 anos, em setembro, a Bienal do Livro traz painéis com autores LGBTQIAP+, que falarão sobre os temas da atualidade. Os brasileiros Juan Jullian, Maria Freitas, Elayne Baeta, Natalia Borges Polesso e Pedro Rhuas, assim como as norte-americanas Rachael Lippincott e Alyson Derrick, são os nomes da literatura LGBTQIAP+ já confirmados na programação do evento.

Autores do livro YA (Yong Adult) Juan Jullian e Maria Freitas foram convidados para participar da mesa "Mundos Paralelos", que acontece no dia 2 de setembro, às 13h, na Arena Palavra-Chave.



Juan Jullian é roteirista da TV Globo e autor do livro "Querido Ex", que passou 100 dias como o título LGBTQIAP+ mais vendido da Amazon Brasil. A obra foi indicada a premiações de melhor livro de 2020 pelas revistas Capricho e TodaTeen e a sequência, "Maldito Ex", estreou na lista dos mais vendidos da revista Veja.



Maria Freitas também escreveu livros LGBTQIAP+, como "Cartas para Luísa", vencedor do prêmio Mix Literário em 2020, "Clichês em rosa, roxo e azul", da coleção de contos com protagonismo bissexual e "Emma, Cobra e a garota de outra dimensão", que será publicado em breve.



Convidada para a mesa "Clichê, sim, com orgulho", marcada para 7 de setembro, às 17h, na Arena Palavra-Chave, a autora Elayne Baeta escreveu o primeiro romance lésbico jovem, "O amor não é óbvio", que integra a lista dos livros mais vendidos da revista Veja. Seu podcast “lésbica & ansiosa” já foi ouvido mais de 100 mil vezes por todo o país.

Dentre autores internacionais da Bienal, o casal americano Rachael Lippincott e Alyson Derrick estará na mesa "Escrever (com) seu amor", no dia 9 de setembro, às 17h, na Arena Palavra-Chave. Rachel é coautora dos best sellers que encabeçam a lista do New York Times "A cinco passos de você", "Todo esse tempo" e "Ela fica com a garota", escrito em parceria com Alysson, autora de "Forget Me Not", ainda inédito no Brasil.

A escritora Natalia Borges Polessa estará na mesa "Inventar futuros", no dia 9, às 14h, no Café Literário. Com nove livros publicados, Natalia vai conversar com outros autores sobre o que o futuro reserva para a literatura e qual é a contribuição de escritores da sua geração.

Pedro Rhuas será um dos convidados da "Festa YA", momento de música no palco. O romance de estreia, "Enquanto eu não te encontro", de Pedro Rhuas, se tornou best-seller instantâneo no Brasil. Além de escritor e jornalista, Pedro é músico e o seu álbum de estreia, "Contador de História", passou dos 500 mil streamings no Spotify.

No dia 10 de setembro, às 17h, o iraniano radicado em Los Angeles Abdi Nazemian vai participar de uma das últimas mesas da Bienal do Livro Rio. Autor de "Tipo uma história de amor" e o seminal "The Walk-In Closet", Abdi também é roteirista e produtor executivo e associado de diversos filmes. O iraniano é um dos autores do livro coletivo "A Gente se vê na Parada", mosaico de seis histórias que se entrelaçam durante a Parada LGBTQIAP+ de São Paulo.