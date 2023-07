Garoto de programa é detido e confessa ter matado ao menos 14 clientes

São Paulo - Suspeita de ter cometido dois homicídios, nos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André, em São Paulo, Renato Teixeira, de 35 anos, foi preso na quarta-feira (5). Em depoimento na 6ª DP de São Bernardo do Campo, o garoto de programa disse ter matado ao menos 14 clientes no estado.

Renato Teixeira revelou que usava aplicativos de relacionamento para se aproximar de potenciais vítimas e segundo o delegado, Roberto Krasovic, titular do 6ª DP, o garoto de programa mantinha a relação durante um tempo e depois as matava. A mórbida de assassinatos em série teria começado quando o suspeito tinha 19 anos. À polícia, ele teria dito que matava as vítimas quando se sentia contrariado.

No depoimento, Renato disse que utilizava o codinome Bruno e confessou que as vítimas, tanto homens como mulheres, seriam clientes, e teriam sido mortas com golpes de faca. Ele era investigado desde o desaparecimento de um homem em São Bernardo do Campo, em dezembro de 2022. O suspeito vai responder por homicídio qualificado.