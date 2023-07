Ação oferece castração gratuita na Baixada Fluminense

Rio - Projeto vai oferecer castração gratuita, de 07 a 16 de julho, na Semana Rural no campus da UFRRJ, em Seropédica. A Caravana Pet contará com dois castramóveis, veículos adaptados para esterilização de animais.

A expectativa é que durante o evento, 400 animais entre cães e gatos sejam castrados. A caravana é promovida pelo presidente da comissão de defesa dos animais da Câmara Municipal do Rio, vereador Luiz Ramos Filho.



Para realizar esterilização dos animais é necessário fazer o agendamento e assistir a uma palestra educativa. As vagas serão limitadas a um animal por CPF, o tutor deverá ser maior de 18 anos e o animal deve pesar entre 2,5 kg e 20 kg, ter entre quatro meses e seis anos.

Ônibus Castramóvel leva serviço de castrações a cães e gatos Divulgação

A recomendação é que o animal deve ter tomado banho na véspera e estar de jejum por 12 horas, inclusive sem beber água. Não pode apresentar vômitos, febre ou diarreia e também não pode ser de focinho achatado (braquicéfalo) e nem de raça de língua azul (chow chow e shar pei).

Os castramóveis que serão usados no projeto foram comprados com recursos de emendas federais do deputado Chiquinho Brazão, assim como medicamentos, insumos e contratação de mão de obra.

A Semana Rural vai promover também circuito escolar e atividades para todo o público como shows musicais, feiras de produtos orgânicos e artesanato, pedalada ecológica, mostras artísticas, exposição de carros antigos, espaço agroecológico e muito mais. A programação completa será divulgada em breve nos meios de comunicação oficiais do evento.

Atividades direcionadas para estudantes dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas, incluindo uma visita a uma minifazenda e uma mostra de cursos da Universidade. As vagas são limitadas e as escolas interessadas devem entrar em contato para garantir a participação pelo e-mail semanarural@ufrrj.br