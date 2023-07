Hospital Ronaldo Gazolla inaugura novas instalações após revitalização

Rio - A Prefeitura do Rio vai inaugurar nesta sexta-feira (07), às 13h, as novas instalações do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG), em Acari, na Zona Norte. O Super Centro Carioca de Cirurgia e o Complexo Ambulatorial passaram por uma revitalização.

De janeiro a maio deste ano já foram realizados mais de 15,7 mil procedimentos cirúrgicos na unidade, uma média de 3.150 procedimentos por mês, segundo os dados da unidade hospitalar. O investimento em novos equipamentos, tecnologia e infraestrutura irá ampliar a capacidade de atendimento do hospital, permitindo a realização de mais cirurgias, consultas e exames.

O Complexo Ambulatorial oferta uma média de 17 mil atendimentos por mês, considerando números deste ano, em mais de 20 especialidades disponíveis, podendo chegar a 25 mil. Com a inauguração do espaço, vai passar a contar com seis centros de especialidades em sua estrutura: Centro de Especialidades Cirúrgicas, Centro de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação, Centro de Diagnóstico Cardiológico, Centro de Diagnóstico Endoscópico e Centro de Diagnóstico por Imagem.

Já o Centro de Apoio ao Diagnóstico compreende três centros especializados: Endoscópico, Cardiológico e Imagem. Serão mais de 7 mil exames de imagem realizados por mês, com as novas instalações, sendo possível a realização de exames de tomografia computadorizada, raio X, ultrassonografia, ecocardiograma, ecodoppler, MAPA 24h, holter, teste ergométrico, endoscopia, colonoscopia e gastrostomia.

O Super Centro Carioca de Cirurgia vai aumentar a capacidade de oferta de cirurgias em diversas especialidades. Equipado com aparelhos de alta tecnologia, o Centro Cirúrgico conta com uma estrutura de excelência em uma área de 930 m², 13 salas de cirurgia e 24 leitos de recuperação pós-anestésica.

A capacidade instalada do hospital, que já realiza mais de três mil cirurgias por mês, será potencializada nos diversos procedimentos realizados como hernioplastia, colecistectomia videolaparoscópica, litotripsia, vasectomia, varicocele, hidrocele, postectomia, escleroterapia, laqueadura por vídeo, hemorroidectomia, tireoidectomia e correção de fissura e fístula.