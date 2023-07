Tráfico era senhorio na penha

A Polícia Civil realizou ontem uma operação na Penha contra uma quadrilha especializada em extorsão. O grupo se apoderou de um prédio residencial com 24 apartamentos, no entorno da Favela do Quitungo, e ordenou o pagamento de aluguéis diretamente à associação de moradores da comunidade, caso contrário deveriam se mudar.

Os policiais tinham 31 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra menores ligados ao tráfico para cumprir. Dez pessoas foram presas.

O delegado Fábio Asty, da 38ª DP (Brás de Pina), disse que em dezembro os moradores foram comunicados de que os traficantes eram os novos "donos" dos apartamentos. Os aluguéis foram fixados em R$ 700. Com esse esquema, a quadrilha já teria movimentado mais de R$ 500 mil.

"Hoje a gente conseguiu reintegrar a posse desse prédio, que foi a origem da investigação. As pessoas que estavam nos apartamentos foram retiradas para que o proprietário tivesse a reintegração de posse. Ele não reside mais na localidade por ter medo da organização criminosa e em razão das ameaças que já sofreu", explicou o titular da 38ª DP.