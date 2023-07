Nós, moradores do sub-bairro Gato Preto, que conecta São João de Meriti a Nilópolis, gostaríamos de uma extensão na linha de ônibus 514B (Éden x Central), da frota Transportes Mageli. Peço que a linha se estenda até a Praça do Paiol, no bairro Joaquim de Almeida Flores, passando a ter seu ponto final na esquina entre as ruas Major Leite de Castro e José Couto Guimarães.