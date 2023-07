Policiais civis do Rio ganham 500 novos fuzis

Rio - A Polícia Civil recebeu 500 novos fuzis, na manhã desta sexta-feira (7), na Cidade da Polícia, durante uma cerimônia que contou com a participação do governador Cláudio Castro. O armamento, adquirido nos Estados Unidos, foi resultado do primeiro pregão internacional da Secretaria de Estado. O evento contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



As armas são modelo M400 Pro, calibre 556 da marca Sig Sauer. O contrato com a empresa prevê curso para instrutores e armeiros. Esse tipo de armamento é usado por agentes de departamentos policiais dos Estados Unidos e Suíça, entre outros países.



Além de Castro e Flávio, outras autoridades, como o secretário de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque; a delegada Jéssica Oliveira, da Assessoria de Planejamento e Gestão; e o delegado Jader Amaral, coordenador de fiscalização de armas de explosivos estiveram presentes.

fotogaleria

A delegada da Assessoria de Planejamento e Gestão, Jéssica Oliveira, iniciou o evento falando sobre o compromisso do estado com a segurança pública. "Os fuzis foram adquiridos na perspectiva de que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos e com o compromisso de tratar a segurança pública como uma agenda política na busca da tão almejada paz social", expôs.



Durante o evento, o governador Cláudio Castro agradeceu ao trabalho da corporação e reforçou que o combate à criminalidade no Rio de Janeiro vai seguir sendo realizado e apoiado pelo governo.



"As armas são de uma qualidade impressionante, com certeza vão ajudar muito no combate à criminalidade. A gente veio aqui hoje agradecer o trabalho da Polícia Civil e dizer que esse combate à criminalidade não vai parar, não vai acabar. Enquanto tiver bandido aí fora, a gente vai ter a polícia aqui dentro para combater".



O governador ainda afirmou, em seu discurso, que parte dos fuzis vão ser destinados às Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams).



"Para que a gente possa proteger ainda mais as nossas mulheres e as nossas policiais, que elas também tenham um armamento de uma qualidade dessa para fazer o seu trabalho".



Os armamentos já foram cadastrados e podem ser utilizados assim que forem entregues nas delegacias. A expectativa é que os fuzis passem a ser usados pelos agentes a partir desta sexta.

O senador Flávio Bolsonaro também se pronunciou durante a cerimônia, destacando que os fuzis vão servir não só para a proteção da população, mas também para garantir uma maior segurança dos policiais durante sua jornada de trabalho.



"É importante falar que o trabalho parlamentar é movido pelas necessidades da corporação, então foi um pedido da própria Polícia Civil. Espero que esse armamento sirva para proteger não só a população, mas também o policial. Não tem um estado onde os policiais são mais agredidos, os policiais são mais atacados, são mais vítimas do que no Rio de Janeiro e não é por causa do trabalho da polícia, é pela forma como são recebidos por marginais que ainda estão achando que o Rio de Janeiro é um local onde eles podem se refugiar sem serem repreendidos".





Flávio ainda parabenizou os policiais que atuaram na operação conjunta entre as policiais Civil e Militar na última terça-feira (4) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio . "Quero dar os parabéns a todos os policiais civis que participaram ou que ajudaram nessa no Complexo da Maré, que mostra um retrato da dificuldade e do nível de audácia que enfrentam a polícia aqui no Rio de Janeiro. Espero que realmente isso aqui ajude a, pelo menos, equiparar o poder bélico, já nós ainda temos um treinamento superior".

O secretário de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, ressaltou a necessidade de boas armas e bom treinamento para policiais, com objetivo de melhorar a eficiência do trabalho.



"Uma polícia bem treinada, bem capacitada e com instrumentos adequados e modernos, é uma polícia que traz segurança, que traz eficiência no seu trabalho, traz mais respeito ao cidadão e que tem alto poder de suas ordens. A nossa missão é a prestação de segurança pública. Nosso trabalho é identificar criminosos, prender criminosos e encaminhar esse material para a justiça, para o devido processo legal em que o criminoso é julgado, sendo observado todos os prefeitos constitucionais".



O coordenador de fiscalização de armas de explosivos, delegado Jader Amaral, falou sobre as especificações técnicas do armamento adquirido pela Polícia Civil.



"Foi um processo ímpar, o primeiro processo licitatório que nós fizemos a nível internacional, por ter nos tornado secretaria. Começamos em 2019 e finalmente os fuzis chegaram aqui no início do mês passado. Foi uma compra bastante vantajosa, a qualidade do fuzil foi demonstrada nos testes que estavam previstos já do edital", explicou.



Com a compra, é a primeira vez em 23 anos que a Polícia Civil adquire armas em uma grande quantidade. Antes, houve uma pequena compra, há cerca de 10 anos, com armamento destinado somente à Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



Ainda em seu pronunciamento, o governador falou da importância do investimento na polícia. "Nós acreditamos na importância que nossas polícias tem, na importância dos policiais atrás das fardas, dos coletes, do ser humano policial, do ser humano que precisa ter a certeza que volta para casa em segurança, e só com equipamento certo, com treinamento certo que a gente vai dando essa certeza para o policial. A polícia está aqui para libertar o povo, para não deixar o traficante, o miliciano, ser ídolo na comunidade, a gente tem que saber quem são os bandidos e quem são os mocinhos".