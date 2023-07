Obras iniciam em nova estação de tratamento de água da Cedae em Xerém

Rio -Uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) da Cedae, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada, começou a ser construída nesta quinta-feira (6). De acordo com o Governo do Estado, a unidade beneficiará cerca de 450 mil moradores da localidade, além dos bairros de Santa Cruz da Serra, Imbariê e áreas adjacentes. Com vazão de 1,3 mil litros por segundo, a nova estação será a maior do Brasil – e a primeira do Estado do Rio - com ultrafiltração, um sistema moderno e com capacidade de filtragem mais avançada, capaz de remover até partículas microscópicas.



"Essa ETA é importante por muitos aspectos. A água que oferecemos impacta diretamente na qualidade de vida do cidadão. Com a nova tecnologia da ultrafiltração conseguimos atender rígidos padrões de qualidade, proporcionando uma água ainda mais confiável e pura. Mas essa obra é também muito importante para infraestrutura. Vai gerar empregos e atrair empresas para Duque de Caxias. Sem dúvidas, essa é uma grande conquista para a Baixada Fluminense", destacou o governador Cláudio Castro.

Ainda na ocasião, Cláudio Castro ressaltou que obras como essa só são possíveis agora, no cenário pós-concessão de serviços de saneamento da Cedae.



"A empresa está organizada a ponto de fazer grandes investimentos. Só nos próximos anos serão mais de R$ 5 bilhões da Cedae para levar água a cada canto desse estado", disse.



Modernidade no tratamento de água



O sistema de ultrafiltração adotado na ETA utiliza membrana especial, composta por poros extremamente pequenos, para remover partículas microscópicas da água, incluindo micro-organismos. A unidade também contará com a tecnologia de automação para monitorar, em tempo real, todas as etapas do tratamento de água.



"Vamos aumentar em 40% o abastecimento na região. Ao todo, o volume de produção de água será de mais de 110 mil caixas d’água por dia. É uma grande conquista para a região", destacou o presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon.



Além da construção da ETA, as obras incluem a implantação de 7 mil metros de adutora de água bruta e mais de 800 metros de adutora de água tratada. Com previsão de conclusão em 2025, o pacote recebeu investimento de mais de R$ 200 milhões.



A estação faz parte do Sistema Acari, composto por cincos represas (São Pedro, Rio d’Ouro, Tinguá, Xerém e Mantiquira) que produzem água para Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti e parte do Rio de Janeiro.



Maior área de lazer da Baixada



Encerrando a visita a Duque de Caxias, Cláudio Castro inaugurou o Parque Osório de Oliveira Filho, no bairro Sarapuí. A maior área pública de lazer da Baixada Fluminense ocupa mais de 98,4 mil metros quadrados. O Boulevard Teixeira Mendes tem 1.800 metros de extensão e fez parte do maior programa de desfavelização do Brasil. O parque conta com campo de futebol, pista de patins, tênis de mesa, futmesa, quiosque, playground, academia de ginástica, pista de caminhada, campo de grama sintética, entre outros equipamentos.



Acompanhado do prefeito do município, Wilson Reis, o governador Cláudio Castro participou ainda do lançamento da etapa Duque de Caxias da Carreta do eMuseu do Esporte. O equipamento, viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, ficará na Praça da Apoteose, no bairro Vila São Luis, até domingo, aberto à visitação gratuita. O veículo, carregado de tecnologia 3D, conta a história das principais conquistas do esporte nacional e oferece simuladores de diversas modalidades esportivas.



