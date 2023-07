Deputada Carla Zambelli, que responde a vários processos, perde advogada

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) não é mais defendida pela advogada Karina Kufa, responsável por cuidar da maioria dos processos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). A informação foi dada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Kufa contou que deixou de cuidar dos mais de 40 processos de Zambelli por “inviabilidade financeira” por conta do aumento de ações depois que o escritório d advogada assumiu a defesa da deputada.



Zambelli revelou ao jornal que tem conversado com outros advogados para representá-la. Ela é alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF).



Na Justiça Eleitoral, ela responde ao menos quatro processos. Caso seja condenada, Carla pode perder o mandato e ficar inelegível pelos próximos oito anos por conta de comportamentos nas eleições do ano passado.



Em duas ações, Zambelli é acusada de ter participado de um “ecossistema de desinformação bolsonarista”, que tinha como principal objetivo “usurpar” assuntos do “debate público”.



Os inquéritos apontam que existiam vários perfis em redes sociais trabalhando para a disseminação em massa de mentiras e desinformações contra a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o sistema eleitoral e em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro.