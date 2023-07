Completando 62 anos, Parque Nacional da Tijuca reabre centro de visitantes

Rio - O Parque Nacional da Tijuca completou 62 anos, nesta quinta-feira (6). Para marcar a data, o local reabriu o Centro de Visitantes do setor Floresta, que estava fechado para reformas internas do prédio. O centro serve como ponto de apoio para quem visita o espaço, que é um dos três do Parque abertos para o público.



A gigantesca área verde também comemora o bom números de visitantes, depois da pandemia. O ano de 2022 foi o de maior movimentação da história, com 3.532.778 visitantes, superando 2016, que recebeu as Olimpíadas do Rio, quando passaram pelo local 3.357.403 pessoas.



Viviane Pacheco, chefe do Parque Nacional da Tijuca, lembra a importância do público para a conservação de áreas da Mata Atlântica. "O uso público das unidades de conservação é uma das nossas principais diretrizes. Trazer a sociedade aqui para dentro nos permite conscientizar, mas há um outro aspecto. A experiência que o público tem dentro das nossas matas, isso educa muitas pessoas que desconhecem as necessidades de conservação", ressaltou.



O primeiro nome dado a esta Unidade de Conservação, em 1961, foi o de Parque Nacional do Rio de Janeiro, com 33 km² de área. Seis anos depois, em 8 de fevereiro de 1967, o nome foi definitivamente alterado para Parque Nacional da Tijuca. Em 4 de julho de 2004, um decreto federal ampliou os limites para 39,51 km², incorporando locais como o Parque Lage, Serra dos Pretos Forros e Morro da Covanca.



Na sua fundação, o grande Maciço da Tijuca e as suas florestas (Floresta das Paineiras, Floresta do Corcovado, Floresta da Tijuca, Floresta da Gávea Pequena, Floresta dos Trapicheiros, Floresta do Andaraí, Floresta dos Três Rios e Floresta da Covanca) foram reunidos em uma só Unidade de Conservação Federal, na categoria de Parque Nacional.

O Parque Lage é um dos atrativos mais frequentados do Parque Nacional da Tijuca, unidade de conservação federal que está entre as mais visitadas do Brasil. Sozinho, o Parque Lage recebeu, em 2022, 837.820 pessoas, ficando atrás apenas do Corcovado, onde fica o Cristo Redentor, onde passaram 1.845.506 visitantes. O terceiro local mais procurado é a Vista Chinesa, com 365.445 visitantes.