Homem é condenado por morte de sargento do Exército Brasileiro

Rio - A Justiça do Rio, por meio do Corpo de Jurados do II Tribunal do Júri da Capital, condenou, nesta quinta-feira (06), o acusado pela morte do sargento do Exército Leandro dos Reis Aguiar, que foi executado quando se deslocava para o trabalho. Igor Morais Brito, vulgo Pescador , foi sentenciado a 24 anos de prisão em regime fechado. O crime ocorreu em junho de 2018, no bairro de Vila Kosmos, na Zona Norte. Além do homicídio duplamente qualificado, Igor também foi condenado pelos crimes de sequestro e associação criminosa. O criminoso está preso desde maio de 2019, quando foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).O militar estava saindo de casa para trabalhar quando criminosos dispararam diversas vezes contra a vítima, que morreu no local. Os bandidos fugiram em um carro que enguiçou em uma rua próxima, vídeos de câmeras de segurança mostraram que eles chegaram a empurrar o veículo antes de abandoná-lo.Para conseguir fugir da região, os criminosos sequestraram uma van escolar dirigida por uma mulher e onde estavam oito crianças. A denúncia também imputou crime de associação criminosa.“Foi um crime brutal, de um jovem militar, com uma vida inteira pela frente, um filho de apenas quatro anos, cujos projetos de vida foram interrompidos pelos criminosos, integrantes de uma das maiores facções criminosas. Os jurados fizeram justiça e demonstraram que o Júri é o instrumento de melhor proteção e defesa da vida”, ressalta a promotora de Justiça Simone Sibilio do Nascimento, titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao II Tribunal do Júri da Capital, que fez a sustentação.