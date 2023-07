Tempo de espera para tirar visto americano cai para menos da metade

São Paulo - A espera ainda é longa, mas o tempo médio para obtenção de visto para turismo e negócios nos Estados Unidos (B1/B2) caiu para menos da metade nas últimas três semanas. Agora, quem quiser fazer a entrevista no consulado em São Paulo terá de esperar 251 dias - pouco mais de oito meses. Há três semanas, o tempo médio era de 630 dias.



São Paulo tem a terceira fila mais longa entre os cinco postos consulares dos Estados Unidos onde é possível requerer o visto no Brasil. O prazo médio na fila caiu em todos eles, segundo dados apurados pelo Estadão nesta sexta-feira, 7.



Em Porto Alegre, o tempo foi reduzido de 507 para 273 dias (nove meses); em Recife, a espera agora é de 296 dias, ante 442 em meados de junho; quem quiser solicitar o visto em Brasília terá de esperar cinco meses - eram 11 há três semanas. E o Rio registra a fila mais curta: 126 dias, ou pouco mais de quatro meses. No mês passado, esse tempo era quatro vezes maior.



Tempo de espera para solicitação de visto americano*



Recife - 296 dias;



Porto Alegre - 273 dias;



São Paulo - 251 dias;



Brasília - 154 dias;



Rio de Janeiro - 126 dias.



*Com base na fila em 7 de julho de 2023.



A diminuição nos prazos é resultado de um aumento no processamento de vistos e no número de funcionários em todas as representações consulares. "Recentemente, disponibilizamos mais de 200 mil agendamentos de vistos, o que resultou em uma redução substancial no tempo de espera para pessoas que solicitam um visto de turismo pela primeira vez", informou a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos.



Dados da própria embaixada apontam que esta é "a maior demanda de vistos de todos os tempos". Em média, seis mil são processados todos os dias nas cinco representações consulares existentes do País. Ao todo, 1,2 milhão de vistos para entrar nos Estados Unidos deverão ser processados até o fim deste ano no Brasil.



Por meio de sua assessoria de imprensa, a Embaixada dos Estados Unidos declarou ainda que o visto para estudantes tem prioridade e é o mais rápido de ser obtido. Além disso, vistos vencidos até 48 meses podem ser renovados sem necessidade de entrevista. Assim, quem quiser apenas renová-lo deve acessar o site da Embaixada dos EUA para saber se atende aos requisitos e, posteriormente, realizar o processo em alguma das cinco representações consulares.