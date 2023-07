Obra do Casario avança em Paty do Alferes

Um dos mais importantes projetos do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista, a construção do Casario do Alferes chegou a 80% de sua execução. Depois da terraplanagem, fundação e edificação, a obra entra agora na fase de acabamento dos 5 prédios que compõem o complexo. Nessa fase, serão feitos os revestimentos, pintura, elétrica e espaços de convivência.



O prefeito ressaltou a relevância desse empreendimento para o crescimento de Paty: "O nosso Casario será uma referência para a promoção cultural e turística de nossa Paty. A equipe da Secretaria de Planejamento tem acompanhado de perto a obra que está bem avançada. Esse vai ser um Polo Turístico, Cultural e Gastronômico que vai gerar emprego e renda para nossa população, ajudando no desenvolvimento econômico e social, proporcionando bem-estar e qualidade de vida. É uma obra de primeira, que vai oferecer o que há de melhor para o povo patiense e visitantes de nossa Paty".



O espaço de mais de 1.200m² vai ser o maior Polo Cultural, Turístico e Gastronômico da região, composto por quiosques, lojas, restaurantes, auditório multiuso, casa do produtor, museu da cachaça, espaço infantil e casa do artesão. A construção do espaço é em estilo arquitetônico compatível com a tradição dos grandes casarões do café, linha tradicional dos mais de 300 anos da região, mas também oferecendo ar de contemporaneidade a todos aqueles que a visitarem.



O fomento à cultura e ao turismo são eixos de atuação do governo Juninho Bernardes, que tem feito esforços visando cada vez mais consolidar o município nas rotas de destinos turísticos, não só proporcionando aos cidadãos opções gastronômicas, mas ofertando também aos visitantes boas opções de lazer.



Além do Casario, o prefeito tem promovido os roteiros turísticos rurais que o município oferece, anunciou a obra de revitalização da Rua Sebastião de Lacerda, principal do comércio da cidade; da Praça de Avelar; além da obra de restauração da Aldeia. Sem contar as recentes inaugurações voltadas para a promoção do turismo, como o charmoso Bosque da Maravilha e o espaço histórico e cultural Memorial Vila do Alferes.



Destaques do Casario



A obra envolve cinco edificações, sendo quatro construções novas, duas delas com dois pavimentos, e uma casa que está sendo restaurada. Estão sendo executadas as seguintes obras:

Praça de alimentação

26 lojas

4 quiosques

Espaço infantil

Deck

Pergolados

Casa do Artesão

Auditório Multiuso

Casa do Produtor