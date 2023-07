As linhas de ônibus do Rio de Janeiro estão um verdadeiro caos! A linha 946 (Inhaúma-Pavuna) está operando com apenas dois ônibus circulando. É um absurdo tão grande que mal dá pra acreditar. Já o 687 (Méier-Pavuna) são apenas três carros disponíveis. Com essa quantidade de veículos, fica impossível atender à demanda dos passageiros e garantir um transporte decente.