Colisão entre ônibus e moto deixa homem morto na saída do túnel Rebouças

Rio - Um homem, ainda não identificado, morreu, na manhã deste sábado (8), após uma colisão entre ônibus e moto no início do Elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido, Zona Central da cidade. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito sofreu retenções na região.

O Quartel do Humaitá foi acionado às 6h50 para atender a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na saída do túnel Rebouças, no sentido Centro, e a vítima aparentava ter 30 anos.

O COR informou que duas faixas foram interditadas para o trabalho das equipes. Após mais de duas horas de congestionamento nas galerias do túnel, às 9h21, a via foi totalmente liberada.

As polícias Civil e Militar, além da CET-Rio, que esteve no local para gerir o tráfego, auxiliaram na ocorrência.

Procurado, o Rio Ônibus ainda não se manifestou sobre o caso.