Fãs de Ludmilla estão animados para primeiro 'Numanice' em estádio, na fila do Engenhão

Rio - Entrando para a história como o maior "Numanice" de todos, Ludmilla leva o evento de pagode para um estádio pela primeira vez. Neste sábado (8), o Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, recebe a cantora e 50 mil pessoas são esperadas no evento. Desde que foi anunciado, fãs de Lud se mostraram empolgados para o show, que promete muitas emoções. O DIA esteve no local e flagrou a movimentação da fila.

No Engenhão, se prepararam e chegaram cedo para a apresentação — caso da Letícia e Brunna Escobar, que estavam na fila desde 9h. "Eu e minha esposa fomos as primeiras a chegar aqui. Sou de São Paulo, da baixada santista", disse Letícia, de 32 anos, que se mostrou empolgada. "As expectativas estão lá em cima e eu estou ansiosa demais. Vai ser lindo, ela vai fazer história".

"Este é o "Numanice" da história e eu não poderia perder a oportunidade de estar aqui. É muita emoção! Fico muito feliz de ver onde ela chegou. É muito lindo ver onde a Ludmilla chegou, vencendo todo preconceito. Ela me inspira bastante", falou Brunna, de 31 anos.

Ingrid Brito, de 35 anos, fã de Ludmilla desde o início da carreira, esperava ansiosamente para entrar no estádio: "Estou louca para viver esta aventura, as minhas expectativas são as melhores possíveis. Acho que tem tudo para dar bom".

Karina Ribeiro, de 29 anos, acha que este "Numanice" vai entrar para a história: "Estou entregando a minha vida, espero tudo da Ludmilla. Este é um um show que vai ficar marcado na história, não espero nada menos dele".

Provando ser não somente o maior show do projeto "Numanice", Ludmilla também foi sucesso no Hemorio , já que a cantora havia anunciado que quem doasse sangue entre os dias 5 e 7 de julho ganharia um ingresso para o evento. Apenas no primeiro dia, a unidade, localizada no Centro do Rio, contabilizou mais de 500 doações, a maior da história, o que fez com que o estoque de sangue dobrasse.

Para o show, a SuperVia preparou um esquema especial de trens , que teve início às 14h. Para a volta, entre 22h40 e 0h30, com origem na estação Olímpica de Engenho de Dentro, haverá trens extras para a Central do Brasil e Santa Cruz, atendendo as estações do ramal Deodoro e Japeri, que circularão como expressos

O Metrô Rio também preparou um esquema especial para o show. O horário de funcionamento da estação Central do Brasil será estendido em 1h e composições extra partirão com destino às estações terminais Uruguai/Tijuca, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Pavuna