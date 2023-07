Programa de segurança Bairro Presente chega à Angra

Rio - O programa Bairro Presente chega, na próxima segunda-feira (10), à Costa Verde. O comando da Polícia Militar fará o lançamento no Parque Mambucaba, distrito de Mambucaba, em Angra dos Reis.

Criado a partir do conceito de polícia de proximidade, o Bairro Presente consiste na instalação de módulos onde PMs mantém contato direto com a comunidade local, associações de moradores, clubes, igrejas, comerciantes e outras atividades profissionais. O Dia

Com uma base instalada no quartel do 33º BPM (Angra), o novo módulo contará com três equipes diárias, focadas exclusivamente na área do distrito. Cada um terá um coordenador, responsável pelo contato com as lideranças comunitárias via WhatsApp durante 24 horas, e equipes circulando pela área demarcada.

Para viabilizar o lançamento do novo módulo do Bairro Presente, a Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAEs) da PM capacitou parte da tropa do 33º BPM para atuar no programa.