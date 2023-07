A pesquisadora Andressa Piedade, 35, avalia que a substituição das casas por um prédio faz parte de um processo de gentrificação da cidade. O conceito trata da transformação e supervalorização de determinadas áreas urbanas.

"Vai encarecer todo o entorno. É uma questão do capitalismo. Talvez venha um público diferente. Vai depender também do layout do prédio: se vai dialogar com os outros, que tem uma estrutura mais antiga, ou se vai ser em um estilo meio de shopping. Talvez isso mude um pouco, mas acho que nada que comprometa [o clima do bairro]", observa.

O novo prédio ainda não está com unidades à venda. O anúncio de uma corretora indica que o edifício terá área de lazer completa, vaga de garagem para alguns apartamentos, e imóveis dos tipos quarto e sala, dois quartos e estúdio. Os moradores só torcem para que o Bairro de Fátima continue sendo o "mesmo".