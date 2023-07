É porteiro há 27 anos na região

O porteiro Renato da Silva, 62, trabalha em três prédios do bairro há 27 anos. Ele considera a venda natural, na medida em que a manutenção delas demandava alto investimento: "Não achei muito interessante, não (a demolição das últimas casas). Uma parte é boa porque vão surgir muitos apartamentos e vai ter opção para quem vier morar aqui. Mas as casas eram patrimônio do bairro. Nesse prédio da frente não vai ter mais vista para Santa Teresa, vento, nem sol".

O professor universitário Rian Rezende, 39, é de Barra do Piraí, no interior fluminense, e conta que familiarizou-se com a região, onde mora há 15 anos. "Me lembra muito o interior. As pessoas sempre na rua, na praça conversando. É um bairro muito social. Casas com árvores no quintal. Uma perda simbólica e da história", pondera.