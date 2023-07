santo do dia

Santa Paulina

Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a Madre Paulina, foi uma religiosa ítalo-brasileira que dedicou sua vida ao serviço dos mais necessitados. Nascida em 16 de dezembro de 1865, em Vígolo Vattaro, na região do Trentino, na Itália, foi batizada com o nome de Amábile Lúcia. Emigrou para o Brasil com sua família quando ainda era criança. Desde jovem, Paulina demonstrou uma profunda devoção e uma chamada interior para ajudar os outros. Assim que recebeu a primeira comunhão, a menina passou a dedicar-se à caridade, consolando e ajudando os mais necessitados.