Resende empata sem gols com a Portuguesa-RJ pela Série D

O Resende empatou em 0 a 0 com a Portuguesa-RJ na tarde de sábado (8) no Estádio do Trabalhador. A partida foi válida pela 12° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Gigante do Vale permanece na quinta colocação, com 14 pontos ganhos, a quatro do G4 do grupo 6.



Em um primeiro tempo de poucas chances de gol, o Resende foi o primeiro a assustar aos 11 minutos. Reydson antecipou o adversário, roubou a bola e tocou para Emerson Urso, que driblou o marcador e finalizou, mas a bola desviou na defesa adversária.



Na volta do intervalo, o Gigante do Vale passou a pressionar mais e, por muito pouco, não abriu o placar aos 26 minutos. Paulinho puxou contra-ataque e bateu da entrada da área, a bola desviou na defesa e sobrou para Alex Sandre, que finalizou à direita do gol.



Na próxima rodada, o Alvinegro visita o Democrata de Governador Valadares-MG, no dia 17, às 20h30, no Estádio José Mammoud Abbas. Já pela A2 do Campeonato Carioca, o próximo adversário será o Macaé, quarta-feira (12), às 15h, no Estádio do Trabalhador.