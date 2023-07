Focos de incêndios atingem diversos pontos de mata nas Zonas Oeste e Norte da cidade

Rio - Focos de incêndios atingiram vários pontos de vegetação nas Zonas Oeste e Norte do Rio, na noite deste sábado e madrugada deste domingo. Um dos locais atingidos foi o Parque Estadual da Pedra Branca, no trecho de Jardim Sulacap. Bombeiros foram acionados para apagar as chamas e não houve feridos. Segundo os militares, a vegetação seca propaga as chamas rapidamente e favorece queimadas.

Na primeira ocorrência, bombeiros do quartel da Penha foram acionados, na noite de sábado (08), às 22h37, para apagar o fogo em uma vegetação, na Rua Professor Burlamaqui, em Vaz Lobo.



Equipe dos bombeiros foram às 22h48 à Rua Lourival de Abreu e Silva, no Jardim Sulacap, para combater um incêndio na mata no parque estadual.



Próximo à comunidade do 77, moradores de Padre Miguel ficaram apavorados com as chamas que se alastravam pela mata na região. Bombeiros estiveram no local desde a madrugada, por volta de 1h, e conseguiram controlar o incêndio às 7h. Ainda não há informações sobre a extensão e estrago provocado pelo fogo.



Nas redes sociais, testemunhas relatavam o ocorrido:



"Estou vendo da minha rua...apavorada! Nunca vi nada igual!", contou a mulher "Misericórdia, alastrando muito rapido", assustada relatou a moradora.