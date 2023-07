'Arraiá' do Museu do Pontal agita o público com cultura nordestina, na Barra da Tijuca

Rio - O Museu do Pontal recebeu, neste fim de semana, um 'arraiá' pra lá de animado. Com muita música e barraquinhas, o evento, que aconteceu de forma gratuita na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, promoveu um ambiente familiar imerso na cultura de festa julina.

A professora de escola pública, Luciana Tavares, que já conhecia o museu, elogiou o evento: "Vim ontem e voltei hoje. Estou achando sensacional. É uma imersão cultural. Está tudo muito bom, tudo organizado e com preços justos. Não tenho o que reclamar".

Amanda Lima, que também é professora, escolheu o 'arraiá' para passar o aniversário de 43 anos. "Eu estou gostando bastante. Não conhecia o museu. Achei que seria mais difícil, mas está bem organizado e consegui comemorar com a minha família. O ambiente familiar e a seleção de músicas foi o que mais gostei no evento".

Gutieri Guimarães, que não conhecia o museu, levou sua barraca de chopp artesanal para a festa julina e se surpreendeu com o evento: "Fiquei muito surpreso com a organização e o cuidado que eles têm com quem está trabalhando e com o público". E já deixou avisado: "Falei com os produtores que já pode deixar o meu nome anotado para os próximos eventos".

Anderson da Costa, de 41 anos, também não conhecia o museu e ressaltou a organização da festa. "A organização é sensacional. Eu recomendo para quem quer curtir o ambiente com a família. Ontem eu saí daqui 22h e estava tão bom que o pessoal só foi embora depois que desligou o som. Pretendo voltar nas próximas vezes".

Segundo a organização do 'Arraiá' do Museu do Pontal, apenas neste sábado, cerca de quatro mil pessoas estiveram presentes no evento. A festa homenageou grandes personalidades do forró e tradições juninas de diferentes regiões do Brasil. A cantora Anastácia, o músico Pedro Miranda e o Trio Forrozão foram algumas das atrações do fim de semana.