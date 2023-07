Adrenalina no dia a dia do mar

Diariamente, os pescadores artesanais colocam os pés na areia com notícias do mar. Umas boas, outras ruins. "Hoje foi muita adrenalina, o mar está mexido, foi difícil para entrar e sair. Para piorar, a minha rede fica na rota dos navios. Tivemos que desesperadamente cortar a rede e tirar o barco do caminho dele", desabafou João Valério, de 26 anos, o pescador mais novo da Z-13.

César Cardoso, 49, lembra o dia em que perdeu uma caixa de peixes para uma baleia que cercava o seu barco com alguns filhotes. "Ela queria comer meus peixes da rede, então eu tive que jogar uma caixa de peixe na água para ela se afastar do meu barco".

Para celebrar esse centenário, a exposição fotográfica "Colônia dos Pescadores Z-13 - 100 anos" ocupa o 'Espaço Azul' (centro de visitantes) do local. A iniciativa é patrocinada pela OceanPact, com apoio do Instituto Mar Urbano (IMU). A visitação é gratuita, de quarta a domingo, das 10h às 17h.