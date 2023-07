santo do dia

Santo Olavo

Santo Olavo, também conhecido como Olavo II da Noruega, foi um rei norueguês que viveu no século XI. Olavo nasceu em 995 e foi criado como um pagão nórdico. No entanto, durante suas viagens ao exterior, ele entrou em contato com o Cristianismo e decidiu se converter. Após seu retorno ao país, iniciou uma missão para disseminar a fé cristã em seu reino. Ele promoveu a unificação e a cristianização da Noruega, estabelecendo dioceses, construindo igrejas e promovendo a moralidade cristã. Ele também promulgou leis que refletiam os valores cristãos.