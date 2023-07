Cultura de SG com semana de fóruns para o edital da Lei Paulo Gustavo

A partir desta segunda-feira (10) até o dia 17, os artistas gonçalenses vão participar de Fóruns Setoriais da Lei Paulo Gustavo, realizados pelo poder público municipal, com o objetivo de ouvir e aproximar a classe artística de São Gonçalo, para contribuir na elaboração do edital da Lei Paulo Gustavo. As reuniões serão realizadas no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura.





Os segmentos artísticos foram divididos em dias e horários específicos, definidos pela Secretaria de Turismo e Cultura junto ao Conselho Municipal de Cultura de São Gonçalo. Toda a classe artística é bem-vinda aos encontros para contribuir com ideias.





Investimento para a cultura gonçalense





Segundo as informações, em São Gonçalo, o aporte de verbas federais para o edital da Lei Paulo Gustavo é de R$ 7.839.358,39 através da Lei Complementar n° 195, de 2022. Os recursos para a cultura gonçalense estão divididos da seguinte maneira: R$ 4.153.292,08 para produções audiovisuais; R$949.346,30 para apoio a salas de cinema; R$476.632,99 para formação, qualificação e difusão e R$2.260.087,02 para demais áreas da cultura.



O Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão) fica na Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, em São Gonçalo.



Confira na íntegra as datas e horários dos fóruns:





10 de julho



10h - Artesanato e Economia Criativa



14h - Povos e comunidades tradicionais e originários



18h - Museus e Patrimônio Cultural Material e Imaterial







11 de julho



10h - Artes Visuais



14h - Artes Digitais e Ciência e Tecnologia



18h - Audiovisual







12 de julho



14h - Arte-educação



18h - Música







13 de julho



10h - Artes Literárias e Bibliotecas



14h - Carnaval



18h - Teatro, Circo







14 de Julho



10h - Dança







15 de julho



14h - Coral







16 de julho



10h- Racial



14h-LGBTQIA+



18h- Movimentos Sociais / inclusão







17 de julho



10h - Cultura Popular



14h - Cultura Urbana



18h - Demais segmentos e manifestações culturais.