Flávio Bolsonaro defende Tarcísio após críticas: 'grande injustiça'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou no Twitter uma defesa ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi criticado por parlamentares ao ter defendido a reforma tributária em reunião do Partido Liberal (PL), na quinta-feira, 6, em Brasília. Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, estava presente no evento e também teria criticado o governador.



“Além de não ser inteligente, é uma grande injustiça”, escreveu o senador na publicação. “Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de SP por lealdade a Jair Bolsonaro”, disse o filho do ex-presidente.

Atacar @tarcisiogdf , além de não ser inteligente, é uma grande injustiça.

Foi um ministro competente, trabalhador e aceitou a missão de ser candidato a governador de SP por lealdade a @jairbolsonaro .

Siga firme, mostrando com trabalho sua importância para SP e o Brasil!

Conflito entre Jair Bolsonaro e Tarcísio



Divergindo sobre a reforma, o ex-chefe do Executivo e o governador tiveram uma conversa em particular antes da reunião do partido, no dia 6.

Depois, segundo relatos, Jair Bolsonaro defendeu que a proposta da Reforma Tributária, aprovada com ampla maioria na Câmara – incluindo 20 votos favoráveis de membros do PL –, não deveria ser votada naquele mesmo dia, algo que Tarcísio ponderou ser importante para dar à opinião pública um aceno à sua aprovação. Por isso, o governador apoiou a reforma com alterações que poderiam ser feitas ainda na quinta-feira, 6.



Após o desentendimento público, Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro se acertaram na sexta-feira, 7. Na reunião, o governador teria dito a Bolsonaro que o ex-presidente “errou” ao adotar a narrativa de que a Reforma Tributária seria uma “Reforma do PT”. “Esse pessoal tem que estudar e saber do que está falando”, teria dito Tarcísio a Bolsonaro, em relação aos parlamentares que o hostilizaram na reunião.