Desaparecimento de jovens no Recreio é investigado pela polícia

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Marcos Vinícios Celino Ventura, de 21 anos, visto pela última vez na madrugada de sábado (8), dia do seu aniversário. O jovem saiu da casa, onde mora com a namorada, grávida de 5 meses, e a sogra, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, comunicando que iria para um festival de pipas na Praia do Recreio, altura do posto 12. Marcos Vinícios estava acompanhado de um amigo, de 16 anos, que também está desaparecido. Familiares desconfiam que milicianos da região tenham envolvimento com o desaparecimento dos meninos.

Cíntia Tavares, sogra do jovem, ligou para Marcos para desejar feliz aniversário e perguntar se ele já estava voltando para casa. "Quando deu 0h, liguei para ele e dei parabéns. Perguntei aonde estava e ele disse que ainda estava na praia. Eu falei para voltar para casa, porque a região que a gente mora vive em guerra de facções. Três horas depois, o telefone já estava desligado e ele não recebia mais mensagens", contou Cíntia ao DIA.

Parentes foram em hospitais e delegacias da região para tentar encontrar Marcos Vinícios, mas continuam sem informações sobre seu paradeiro. A família registrou o caso na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Cíntia também afirmou que esteve em um hostel, próximo à sua casa. Segundo ela, o local, frequentado pelo amigo de Marcos Vinicios, foi alvo de três milicianos mascarados e armados com fuzis na madrugada de sábado (8). "A dona do hostel estava muito nervosa e disse que eles tiraram tudo de lá, levaram televisão, ar-condicionado, os telefones das pessoas que estavam hospedadas, e ela contou ainda que eles jogaram dois jovens em um carro. Estou desconfiada que sejam eles", explicou.

Ao DIA, a prima do jovem, que não quis se identificar, afirmou que esteve no IML para checar a informação de que dois jovens haviam sido encontrados mortos em Santa Cruz mas, segundo ela, tudo não passou de boato "A gente divulgou tanto o desaparecimento nas redes sociais e por isso estamos recebendo muitas mensagens, sem fonte. Uma pessoa disse que encontraram dois corpos em Santa Cruz, mas tem muito boato", explicou. A parente contou ainda que esteve na Cidade da Polícia para acompanhar as investigações.

A namorada do amigo de Marcos Vinícios, que também está desaparecido, afirmou que falou com o adolescente pela última vez às 2h40 de sábado (8). Desde então, não obteve mais informações sobre seu paradeiro. "Quando ele parou de me responder, eu sabia que tinha algo de errado. Minha intuição não falha", disse a adolescente.

Procurado, o pai do adolescente não quis se pronunciar sobre o caso.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará continuidade às investigações para tentar localizar as vítimas e esclarecer os fatos.