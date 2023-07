Rio tem 5.732 vagas de empregos e estágios

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.732 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.347 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 885 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 625 para trabalhadores em geral, e 260 são para pessoas com deficiência (PCD).

“Nesta semana estamos com 53 vagas para estágios em diversas áreas como gastronomia, técnico de segurança do trabalho, engenharia de produção e outras. Estágio é uma forma importante de o carioca entrar no mercado de trabalho”, destaca o secretário Everton Gomes.



Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 238 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 11.220 para diversos cargos, como: Mensageiro - Hospitalar, Líder de Higienização - Hospitalar, Recepcionista Bilíngue, Auxiliar de serviços operacionais, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de Logística, Vendedor Externo, Consultor de Vendas, Auxiliar de movimentação de produção, Encanador - Redes de Água, Promotor, Consultor de Agência, Operador Jr. Atendimento ao Cliente, Auxiliar Administrativo (PCD), Promotor de Merchandising, Técnico de Enfermagem - diversos, Almoxarife, Agente Fiscal, Agente de Combate a Perdas, Líder de Expedição, Analista Químico, Analista DP Pleno, Supervisor de Produção, Analista de Processos Jr, Técnico de Sistemas, Supervisor de Produção, Encarregado Combates e Perdas, Técnico Orçamentista - Especialista em Obras e Instalações, Enfermeira – especialidades, Técnico em Serviços II, Gerente de Loja, Engenheiro Civil Consultor e Engenheiro de Instalações.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 246 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (91), Engenharia (64) e Comunicação Social (36). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 29 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 30 no total e também 17 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 59 vagas. Sendo técnico em Administração (11) e Eletrotécnica (3). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 989 oportunidades de estágio, sendo que 521 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: http://www.ciee.org.br/

Em Barra Mansa , há duas vagas para Administração e uma para Jurídico. Já em Campos , há duas vagas para Administração.



Em Duque de Caxias , há uma vaga para Serviço Social, uma para Jurídico, uma para Ciências Contábeis e uma para Marketing.

Já em Macaé , são quatro oportunidades para Administração, uma para Engenharia de Produção, uma para Arquitetura e Urbanismo, uma para Marketing, uma Informática, uma para Comunicação, uma para Construção Civil e uma para Contabilidade.

Em Niterói , são 12 vagas para Administração, três para Contabilidade, duas para Construção Civil, duas para Marketing, nove para Informática, cinco para Comunicação Social, uma para Jurídico, uma para Arquitetura e Urbanismo, 19 para Educação, duas para Esportes, uma para Design, uma para Elétrica-Eletrônica e duas para Telecomunicações.

Em Nova Friburgo , há uma vaga para Comunicação, uma para Administração, uma para Ciências Contábeis, uma para Esportes e uma para Engenharia de Produção. Em Nova Iguaçu , há uma oportunidade para Educação.

Já em Petrópolis , há oito vagas para administração, uma para Ciências Contábeis, uma para Educação e duas para Comunicação.

No Rio de Janeiro , há 127 vagas para Administração, nove para Ciências Econômicas, oito para Comunicação Social, nove para Construção Civil, 31 para Ciências Contábeis, duas para Design, 41 para Educação, quatro para Elétrica-Eletrônica, 31 para Informática, 52 para Jurídico, 17 para Marketing, cinco para Produção Mecânica, 13 para Psicologia, quatro para Química, 11 para Engenharia de Produção, cinco para Arquitetura e Urbanismo, oito para Saúde, duas para Comércio Exterior, duas para Letras, nove para Biblioteconomia, quatro para Licenciatura, três para Telecomunicações, três para Arquivologia, uma para Serviço Social, duas para Turismo e Lazer, duas para Artes, uma para Recursos Operacionais, uma para Moda, uma para Nutrição e uma para Segurança.

Em Três Rios , há duas vagas para Contabilidade e uma para Comunicação Social. Já em Teresópolis , há duas oportunidades para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia e uma para Engenharia de Produção.



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 468 vagas. Em Barra Mansa , são 14 oportunidades para Aprendiz.

Em Campos , há uma vaga para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Já em Duque de Caxias , há uma oportunidade para Ensino Médio.



Em Macaé , são 34 vagas de Aprendiz, 11 para Ensino Médio, quatro para Técnico em Administração e duas para Técnico em Informática. Já em Niterói , há 75 vagas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, duas para Técnico em Segurança e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.



Em Nova Friburgo , há 11 vagas para Aprendiz. Já em Nova Iguaçu , são 18 ofertas para Aprendiz. Em Petrópolis , há duas vagas para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Informática.



No Rio de Janeiro , há 165 vagas para Aprendiz, 58 para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração, três para Técnico em Mecânica, 14 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, duas para Técnico em Indústria, quatro para Técnico em Saúde, três para Técnico em Química, duas para Técnico em Informática, uma para Técnico em Meio Ambiente, uma para Técnico em Segurança do Trabalho e duas para Técnico em Estética.



Já em Teresópolis , são duas vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 112 vagas. São 49 oportunidades para Jovem Aprendiz e 63 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos: Engenharia, Alimentício, Hospitalar e Transporte.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício, Serviço, Publicidade, Pedagogia, Escola, entre outros.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.466 oportunidades de emprego e estágio no Rio de Janeiro. São 1.231 vagas de emprego formal e com salários que podem chegar a R$ 13.200, no caso das 10 chances para gerente financeiro, em Copacabana, e para engenheiro civil na região dos Lagos. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.235 oportunidades.

Na região Metropolitana são 1.063 vagas de emprego, das quais, 528 são direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD), na área de saúde - enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, farmacêutica, e cujas remunerações podem chegar a R$ 6.600. Existem ainda vagas com salários de até R$ 3.960, como a de gerente de supermercado, que exige Ensino Médio completo e experiência anterior, e a de mecânico de motor a diesel, sem escolaridade exigida, mas com experiência anterior.

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 53 vagas, entre elas 20 para auxiliar de limpeza, em Volta Redonda, analista contábil e eletricista de instalações, ambas em Valença, e vendedor de comércio varejista, em Barra Mansa. Os salários variam de um a dois mínimos e o Ensino Médio completo é um requisito.



Já na região da Costa Verde, há 14 vagas disponibilizadas, também com exigência de Ensino Médio completo: quatro para fiscal de loja, cinco para operador de caixa e outras cinco para promotor de vendas, todas no centro de Angra dos Reis.

A região Serrana, por sua vez, oferece 101 oportunidades para diferentes bairros de Teresópolis. Entre elas, há uma vaga para gerente de administração financeira, com remuneração em torno de R$ 3.960. O candidato deve ter o Ensino Superior completo e experiência anterior. Há posições para atendente de lojas no bairro da Várzea, carregador de caminhão, em Bonsucesso, e marceneiro, em Três Córregos, entre outras.

Os interessados devem se inscrever através do site, http://www.trabalho.rj.gov.br/

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas oferece 506 vagas. As oportunidades em destaque são: Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de Logística, Promotor de Vendas e Assistente de Merchandising.

As inscrições são feitas através do site, https://www.youtube.com/@comunidadegerandovidas

Assaí

O Assaí Atacadista está com 270 vagas de emprego abertas para a unidade Assaí Boulevard na Rua Maxwell, no bairro de Vila Isabel. As oportunidades disponíveis são para: Chefe de Seção, Açougueiro, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor de mercadorias, Operador de Caixa, Empacotador, Vendedor de Cartão e Operador de Empilhadeira.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaiboulevard.gupy.io/ até o dia 9 de agosto.

CCR Barcas

A CCR Barcas abriu um banco de talentos para pessoas com deficiência (PCD). Para participar, é preciso ter Ensino Médio completo ou acima, disponibilidade de horário e conhecimento de Pacote Office.



As contratações ocorrerão de acordo com a disponibilidade de vagas e avaliação de currículos e requisitos de cada oportunidade. Os interessados devem acessar o site https://www.grupoccr.com.br/barcas/trabalhe-conosco

Consultoria Perfil RH