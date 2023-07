Acidente mata jogador

'Te amo mais do que tudo nessa vida. Eu sou e sempre fui o seu maior fã". Essas foram as palavras que Caio Mendes da Silva, de 21 anos, usou para homenagear o jogador de futsal Lucas Oliveira Azevedo, de 21 anos, que morreu em um grave acidente de carro ocorrido na manhã de ontem, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Os dois voltavam de uma festa quando o motorista do veículo onde estavam colidiu em um poste ao tentar fazer uma curva onde há afunilamento de pistas e obras próximas à calçada, na Avenida Dom Hélder Câmara, sentido Cascadura, por volta das 5h45. O lado direito do carro ficou completamente destruído com o impacto da batida.

Caio também ficou ferido no acidente. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta. Após a sua liberação, o jovem usou as redes sociais para se despedir e homenagear o amigo falecido.

"Que a gente se encontre em breve e que nossas almas nunca se separem. Vou continuar nosso maior sonho. Te amo mais que tudo nessa vida. Eu sou e sempre fui seu maior fã. Fica bem que já já eu estou aí para te proteger. Você descansou em meus braços, mas confesso que dessa vez eu não queria te abraçar. Te amo meu irmão. Vai com nosso Deus", escreveu em seu perfil no Instagram.

Além de Caio, Pedro Augusto Fernandes, de 21 anos, e Lucas André Paluma da Silva, de 18, também estavam no veículo e sobreviveram ao acidente. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, e apresentam quadro estável.

O acidente está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo) como crime de homicídio culposo. O motorista do veículo foi identificado como um amigo da vítima. Ele fugiu do local após a batida.